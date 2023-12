GALA BABEL NOUVEAU SIECLE Lille, 3 février 2024, Lille.

Dans le cadre du Festival LillariousLa star internationale* Gérémy Crédeville vous donne rendez-vous les 3 et 4 février à Lille sur la scène du Nouveau Siècle pour BABEL, le gala d’ouverture de Lillarious, 3ème édition.Suivez Gérémy dans son tour du monde de la vanne et partez à la rencontre d’une dizaine d’humoristes venus des 4 coins du monde : France, Suisse, Belgique, Canada, Maroc, Congo… mais aussi Italie, Angleterre, Brésil et Afrique du Sud !Initialement créé à Montréal et produit pour la première fois en Europe, BABEL est un spectacle unique en son genre mélangeant les origines et abolissant les frontières en faisant tomber la barrière de la langue !(* il a joué en France, Belgique et Suisse)

Tarif : 25.00 – 46.50 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59