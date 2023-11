Prélude autour de Dutilleux, Beethoven et Ravel Nouveau Siècle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Prélude autour de Dutilleux, Beethoven et Ravel Nouveau Siècle Lille, 10 janvier 2024, Lille. Prélude autour de Dutilleux, Beethoven et Ravel Mercredi 10 janvier 2024, 19h00 Nouveau Siècle Accès libre au public détenteur du billet du concert de l’onl de 20h / billetterie et programme : onlille.com/saison_23-24/concert/beethoven-dutilleux-ravel Les grands élèves du conservatoire, en formation de musique de chambre, vous proposeront musique française du début 20ème et répertoires classique ou romantique, en écho au programme de l’Orchestre National de Lille à 20h, qui met à l’honneur Dutilleux, Beethoven et Ravel. Nouveau Siècle 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://onlille.com/saison_23-24/concert/beethoven-dutilleux-ravel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

