Nord Orchestre LALO, ensemble vocal du conservatoire et du chœur régional Hauts-De-France Nouveau Siècle Lille, 16 décembre 2023, Lille. Orchestre LALO, ensemble vocal du conservatoire et du chœur régional Hauts-De-France Samedi 16 décembre, 20h00 Nouveau Siècle Concert payant La magie est au rendez-vous au concert de Noël du Nouveau Siècle ! En 1ʳᵉ partie du concert, sous la direction d’Eric Deltour, venez écouter des musiques traditionnelles de Noël comme : Hark the Heral Angels Sing de Mendelssohn ou encore Cinco Villancicos de Albert Guinovart. L’entracte sera pour le public l’occasion de se joindre au Chœur pour entonner les classiques de Noël, suivis, en 2ᵉ partie, d’œuvres plus familiales à l’instar de Gold und Silber, valse de Franz Lehar, Mary Poppins des frères Sherman et d’autres surprises ! Samedi 16 Décembre 2023 – 20H00

Auditorium Jean-Claude Casadesus – Nouveau Siècle

Place Mendès France – Lille

Concert payant

Billetterie : https://www.choeur-regional-hdf.fr/agenda/

Nouveau Siècle
17 Place Pierre Mendès France
59800 Lille
Lille Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

