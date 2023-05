Prélude autour de la musique française Nouveau Siècle, 1 juin 2023, Lille.

Prélude autour de la musique française Jeudi 1 juin, 18h45 Nouveau Siècle Entrée

Les élèves du conservatoire et les étudiants de l’ESMD vous proposent un répertoire autour de la musique française.

PROGRAMME

1er mvt de la Symphonie espagnole, Edouard Lalo

Amané Shiozaki (violon), élève de Claire Eeckeman et Paulina Pollet (piano), professeure au Conservatoire

Sonate pour 2 clarinettes, Francis Poulenc

Andréa Gillard et Simon Charlet (clarinettes), élèves de Eric Perrier

Deux premiers mouvements de la Suite Dolly, Gabriel Fauré

Louna Crissovelonis et Gianna Salgueiro (piano à 4 mains), étudiantes de Jean-Michel Dayez

Suite bergamasque, Prélude et Menuet, Claude Debussy

Mila Manach (piano), élève de Jean-Michel Dayez

Rhapsodie pour clarinette et piano, Claude Debussy

Elena Boesch (clarinette) et Gianna Salgueiro (piano), étudiantes de Eric Perrier et Jean-Michel Dayez

Nouveau Siècle 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://onlille.notre-billetterie.com/billets?kld=2223&site=2223&spec=1537 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T18:45:00+02:00 – 2023-06-01T19:45:00+02:00

