Concert de Noël Nouveau Siècle, 16 décembre 2022, Lille.

Entrée payante, réservation obligatoire en ligne ou à l’Office du Tourisme

Par le Chœur Régional Hauts-de-France et l’Orchestre Lalo du conservatoire de Lille, dirigés par Éric Deltour

Nouveau Siècle 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France

Le Choeur Régional Hauts-de-France et l’Orchestre Lalo du Conservatoire de Lille vous invite à un concert de Noël féérique au Nouveau Siècle !

Parmi les œuvres programmées, écoutez en première partie un grégorien de Noël, des classiques de Noël – de Bach à Elgar en passant par Berlioz, ou encore une fantaisie chorale de Gustav Holst sur des airs de carols anglais.

La deuxième partie du programme fera la part belle à des pièces plus familiales et festives : l’esprit crooner de Have yourself a merry little Christmas, les chansons du Cendrillon de Walt Disney, et le swing dansant Let it snow.

Et parce qu’à cette époque de l’année la joie est communicative, l’entracte sera pour le public l’occasion de se joindre au Chœur pour entonner les traditionnels chants de Noël : Mon beau sapin, Les anges dans nos campagnes, Vive le vent.

Informations pratiques :

Plus d’informations : www.choeur-regional-hdf.fr/pec-events/lille-concert-de-noel/



