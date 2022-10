Prélude autour de Vienne Nouveau Siècle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Prélude autour de Vienne Nouveau Siècle, 30 novembre 2022, Lille. Prélude autour de Vienne Mercredi 30 novembre, 18h45 Nouveau Siècle

Entrée réservée aux personnes possédant un billet pour le concert de 20h

Avec les élèves du Conservatoire de Lille Nouveau Siècle 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.onlille.com/saison_22-23/concert/la-petite-sirene-de-zemlinsky/ »}] En prélude au concert symphonique La Petite Sirène de Zemlinsky, interprété par l’Orchestre National de Lille, les élèves du conservatoire se produisent à l’espace Valladolid du Nouveau Siècle. Un moment musical autour de Vienne à ne pas manquer avec au programme Zemlinski, Malher ou encore Schoenberg. Extrait du programme : Trio opus 3. Allegro ma non troppo en ré mineur, Alexander Von Zemlinsky

Amané Shiozaki, violon

Isabel Makoba, violoncelle

Haruka Shiozaki, piano

Enseignant : Guillaume Lafeuille Adagietto de la 5ème Symphonie, Mahler Amané Shiozaki, violon

Haruka Shiozaki, piano

Enseignants : Claire Eeckeman, Jean-François Boyer Informations pratiques :

Mercredi 30 novembre 2022, de 18h45 à 19h30

Nouveau Siècle, espace Valladolid

Entrée réservée aux personnes possédant un billet pour le concert de 20h Informations et réservations pour le concert de 20h : www.onlille.com/saison_22-23/concert/la-petite-sirene-de-zemlinsky/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T18:45:00+01:00

2022-11-30T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Nouveau Siècle Adresse 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Lille-Centre Ville Lille lieuville Nouveau Siècle Lille Departement Nord

Nouveau Siècle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Prélude autour de Vienne Nouveau Siècle 2022-11-30 was last modified: by Prélude autour de Vienne Nouveau Siècle Nouveau Siècle 30 novembre 2022 lille Nouveau Siècle Lille

Lille Nord