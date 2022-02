NOUVEAU / Relecture CV sans rendez-vous Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE), 8 mars 2022, Rennes.

Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE), le mardi 8 mars à 12:30

MARDI 08 MARS (12H30-13H45) ————————— ### Faites relire votre CV! Le SOIE vous propose un nouveau service gratuit et sans rendez-vous. Nos conseillères en insertion professionnelle se rendent au plus proche de vous pour une relecture de votre CV ! Déceler les coquilles, vous conseiller sur la structure, revoir la mise en forme : des conseils précieux qui peuvent faire la différence avant d’envoyer votre candidature à un recruteur. ### Comment ça marche ? C’est très simple ! * Vous consulter les horaires des permanences « Relecture CV » disponibles sur cette page et choisissez le créneau et le lieu qui est le plus pratique pour vous. * Vous venez sans rendez-vous avec votre CV imprimé. * Vous échanger avec une conseillère professionnelle qui vous accompagne pour booster votre CV ! _Et si vous souhaitez aller plus loin, le SOIE propose également des ateliers en petit groupe pour faciliter votre insertion professionnelle : CV, lettre de motivation, simulation d’entretien de recrutement…_ [_> Retrouvez la programmation complète ici._](https://soie.univ-rennes1.fr/les-ateliers-insertion-pro-du-soie)

Accès libre sans rendez-vous (Venir avec son CV)

Vous êtes prêt à faire vos premiers pas dans la vie professionnelle ? Vous êtes sûr de vous et vous avez toutes les qualités requises pour être recruté. Mais votre CV est-il à la hauteur ?

Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) 1 rue de la Borderie 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



2022-03-08T12:30:00 2022-03-08T13:45:00