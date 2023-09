Beatles Baroques Nouveau Relax – Chaumont Chaumont, 17 novembre 2023, Chaumont.

Beatles Baroques Vendredi 17 novembre, 20h30 Nouveau Relax – Chaumont 18 – 15 – 5 euros

D’un côté, un compositeur « so British », maître de la chanson anglaise, du XVIIème siècle, dont les mélodies captivantes et les harmonies délicieuses évoquent parfois la Pop music-à moins que ce ne soit l’inverse. De l’autre, « Quatre garçons dans le vent », à l’imagination musicale et textuelle sans limites, cherchant toujours de nouvelles sonorités, flirtant parfois avec l’univers de la musique classique ou traditionnelle pour se renouveler.

Nouveau Relax – Chaumont rue Levy alphandery Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06786538 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00