**Le Village By CA Paris et Makesense lancent un nouveau programme d’intrapreneuriat à impact.** **Le programme Impact :** 12 semaines pour passer d’une idée à un projet à impact concret, viable et testé sur le terrain ! Lors de cette réunion, Le Village by CA Paris et Makesense vous présenteront ce programme et répondront à toutes vos questions ! Le Village by CA Paris et Makesense ont mis en commun 5 ans de conception et de gestion de programmes d’entrepreneuriat et d’intrapreneuriat pour construire ce parcours guidé de 12 semaines, pour tester concrètement des équipes et des projets à fort impact social ou environnemental. **Planning de la réunion :** 11h : accueil et présentation du programme, par Amélie Moutiers, Corporation Program Manager du Village by CA Paris et Lola Virolle, co-directrice de l’incubateur et directrice des offres Corporate de Makesense 11h30 : questions/réponses **–** **Inscription obligatoire -** réunion en présentiel ou à distance (le lien vous sera envoyé dans un second temps par email) **Plus sur le programme Impact :** Un parcours guidé pour structurer, prototyper et tester son projet et son modèle économique : Un suivi régulier, pour se former aux méthodes d’innovation et startups, comprendre les enjeux de l’intrapreneuriat, adopter une posture agile et trouver collectivement des solutions aux blocages éventuels Du coaching individuel, pour analyser l’évolution de votre projet et les opportunités éventuelles pour la suite, vous accompagner et lever les points bloquants et vous challenger Des ressources, pour avoir un accès en temps réel à toutes les ressources, et suivre les résultats attendus chaque semaine

2021-09-29