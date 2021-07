Évaux-les-Bains Evaux-les-Bains Creuse, Évaux-les-Bains Nouveau parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains Catégories d’évènement: Creuse

Évaux-les-Bains

Nouveau parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains Evaux-les-Bains, 17 septembre 2021, Évaux-les-Bains. Nouveau parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Evaux-les-Bains

Parmi les contenus exclusifs de ce parcours multimédia, les thermes gallo-romains disparus d’Evaux, ainsi que leur galerie d’accès, ont été restitués en images de synthèse pour permettre au visiteur de voir et comprendre l’importance du site que des siècles d’abandon avaient enseveli. L’église et son remarquable clocher porche, ainsi que la ville thermale et ses villas, sont également abordés dans le parcours, qui comporte en tout 16 étapes, dont 7 en vidéo C’est une station thermale creusoise aux origines antiques qui vient de s’ajouter à la collection de l’application mobile de visite Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine Evaux-les-Bains 23110 Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Évaux-les-Bains Autres Lieu Evaux-les-Bains Adresse 23110 Evaux-les-Bains Ville Évaux-les-Bains lieuville Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains