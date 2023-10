résonance[s] – salon européen des métiers d’art 2023 nouveau parc des expositions strasbourg Strasbourg, 10 novembre 2023, Strasbourg.

Reconnu pour son haut niveau de qualité et son élégance, résonance[s] lève le voile sur une 11e édition pleine d’audace et de nouveautés avec une sélection exceptionnelle de 180 créateurs venus de toute l’Europe prêts à bousculer les codes de la création pour vous émerveiller !

Durant 4 jours, ces artistes de la matière dévoilent la quintessence des métiers d’art et de la création contemporaine au rythme d’une programmation pointue et éclectique.

résonance[s] est ainsi le lieu idéal pour découvrir et acquérir des objets singuliers qui racontent une histoire et qui viennent embellir un intérieur, sublimer le quotidien.

Découvrez dès à présent la liste des exposants qui dévoileront leurs créations sensibles et originales en mobilier, décoration, sculpture, mode, luminaires, arts graphiques et arts de la table : https://www.salon-resonances.com/exposant

Au programme de cette 11e édition :

> Invitée d’honneur : Claude COMO, créatrice de tapisseries monumentales. A l’aide d’un pistolet qui projette de la laine, la créatrice crée une symphonie de formes végétales qui prolifèrent le long des murs, une nature sauvage aux couleurs chatoyantes et au toucher réconfortant.

> Très[or] noir : Exposition collective thématique de 40 artisans d’art

> Conférences & projections sur le thème des métiers d’art

> Ateliers pédagogiques pour enfants

> Démonstrations en direct commentées et projetées sur grand écran

INFOS PRATIQUES :

Tarif : 10 €

Pass 4 jours : 15 €

Tarif réduit le lundi : 7 €

Tarif PSH : 7 € (sur présentation d’un justificatif)

Tarif solidaire : entrée libre pour les moins de 18 ans et les étudiants

Nouveau Parc Expo de Strasbourg / Wacken – Hall 1

Vendredi 10 de 10h à 19h

Samedi 11 de 10h à 19h

Dimanche 12 de 10h à 19h

Lundi 13 de 10h à 18h

Plus d’infos : www.salon-resonances.com

