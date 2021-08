Nouveau Monde – Saison ONPL Cité des Congrès, 19 octobre 2021, Nantes.

2021-10-19

Horaire : 20:00 21:25

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Sophie Lacaze (née en 1963) – Après avoir contemplé la lune – 11 min. Gustav Mahler (1860-1911) – Kindertotenlieder – Bernarda Fink, mezzo-soprano – 26 min. Antonin Dvorak (1841-1904) – Symphonie n°9 “du Nouveau Monde” – 45 min. Aziz Shokhakimov, direction Les Chants pour des enfants morts (Kindertotenlieder) de Gustav Mahler sont un condensé sublime de douleur et de beauté. Dans ces cinq chants funestes inspirés des poèmes de Rückert, la voix mène au plus profond de l’intime. Bernarda Fink incarne à merveille cette vocalité au sein de laquelle fusionnent l’ombre, la lumière et les cicatrices de l’âme. Tout aussi bouleversante est la Symphonie n°9 de Dvorak. Entre les airs populaires slaves et les nouveaux horizons américains, cette symphonie est l’un des chefs-d’œuvre les plus riches en couleurs de l’époque romantique. Le chef d’orchestre Aziz Shokhakimov et les musiciens de l’ONPL rendent ici un vibrant hommage à ces deux œuvres marquées par la destinée de la vie humaine avec toute sa complexité, sa beauté et sa profondeur.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes