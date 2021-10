Nouveau Monde / Orchestre Français des Jeunes Philharmonie de Paris, 14 décembre 2021, Paris.

Les notions d’espace et de poésie dominent ce programme imprégné par le souffle de la nature et la voix des poètes. Le génie de Dvořák scelle les noces de la grandeur et de l’élégie, quand la voix de Petra Lang restitue la pénétrante finesse des Rückert-Lieder.

Citée par Serge Gainsbourg ou par John Williams dans La Guerre des étoiles, la Symphonie « Du Nouveau Monde » possède un statut à part dans le répertoire d’orchestre. Fondée sur la recréation, plus que sur l’emploi, de thèmes folkloriques américains, elle hisse ses quatre mouvements aux dimensions de l’Amérique des pionniers. À la fois épique et nostalgique, elle fait référence au « transcendantalisme » de Longfellow. Petra Lang interprète les bouleversants Rückert-Lieder qui connurent un succès triomphal à Vienne en 1905. Mahler avait destiné le dernier du recueil, « Liebst Du um Schönheit », à sa femme Alma. L’ouverture poétique d’un espace sonore dicte enfin la pièce de Kaija Saariaho Ciel d’hiver (2013) dans laquelle la compositrice finlandaise tente de traduire, timbre après timbre, et étoile après étoile, la splendeur hivernale du firmament.

