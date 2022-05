Nouveau monde, nouveaux musées ? Table ronde débat autour du livre de Neil McGregor Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Nouveau monde, nouveaux musées ? Table ronde débat autour du livre de Neil McGregor

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le samedi 4 juin à 11:00

En novembre 2021, Neil McGregor était le grand invité de la Chaire du Louvre a l’occasion de la sortie de son Livre A monde nouveau, nouveaux musées. A cette occasion, des élèves de master de l’Ecole du Louvre et de Sciences Po ont pu rencontrer l’ancien directeur du British Museum pour discuter et débattre des idées développées dans le livre et lors des conférences. Cette table ronde propose de prolonger le débat et évoquer des nouvelles pistes de réflexion sur les musées de demain en compagnie de jeunes futurs professionnels des musées et du patrimoine.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00

