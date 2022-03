Nouveau : la Carsat Midi-Pyrénées vous informe sur les nouvelles incitations financières CARSAT MP Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Guy Hourriez, ingénieur conseil à la Carsat Midi-Pyrénées vous propose un temps d’échanges pour faire le point sur les nouvelles incitations financières de l’Assurance maladie Risques professionnels. * Au programme, le détail des nouvelles subventions ( RPS Accompagnement, Les métiers de bouche +, Hôtel +, TMS PRO Action, Aide et soins à la personne, etc …) * Présentation des contrats de prévention * Rappel des règles d’attribution * Modalités d’obtention de l’aide Guy Hourriez répondra à toutes vos questions sur ces sujets. N’hésitez plus à vous inscrire ! La Carsat Midi-Pyrénées vous propose un temps d’échanges sur les nouvelles incitations financières CARSAT MP 2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE Cedex 9 Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T12:00:00

