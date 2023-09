Fête de la ferme à Saulx-Les-Charteux Nouveau Hangar, Saulx-les-Chartreux (91) Fête de la ferme à Saulx-Les-Charteux Nouveau Hangar, Saulx-les-Chartreux (91), 23 septembre 2023, . Fête de la ferme à Saulx-Les-Charteux Samedi 23 septembre, 19h00 Nouveau Hangar, Saulx-les-Chartreux (91) 0 Chacun amène à manger et a boire… Repas partagé… Animations sur place 9h – recolte de Pommes de terre 16h – Visite de la ferme 17h – Théâtre 19h – musique trad par Graindephonie 21h – Reprises Rock source : événement Fête de la ferme à Saulx-Les-Charteux publié sur AgendaTrad Nouveau Hangar, Saulx-les-Chartreux (91) Avenue du 8 Mai 1945

stage concert

