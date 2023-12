La Sagesse Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine, 25 janvier 2024, Vitry-sur-Seine.

La Sagesse 25 et 26 janvier 2024 Nouveau Gare au Théâtre Invitation sur demande, tarif plein 13 euros, tarif réduit 10 et 6 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

Une sage-femme à la retraite rencontre un acteur de théâtre.

Geneviève a travaillé pendant vingt ans à l’hôpital, avant d’accompagner des naissances à domicile, elle monte sur scène pour la première fois traversée de ces centaines d’expériences de grossesse et d’accouchement, de son soutien indéfectible au corps des femmes. Damien, lui, célibataire endurci, va requestionner ses choix de vie au fil de leurs échanges.

Leur rencontre a lieu par la force des choses : ils ont été tirés au sort pour réaliser des multiplications de plantes dépolluantes. En effet, l’air intérieur devient trop malsain, et des ateliers naissent partout en France, pour endiguer le problème. Daniela, qui gère l’atelier de bouturage, attend un bébé. La mise au monde d’un être connecte à la puissance de la vie comme au rêve d’un monde meilleur. Ici cet appel vital fait face à un avenir sombre. Entre réalité et fiction, documentaire et fantasmagorie, le théâtre devient un lieu d’expérimentation pour chaque interprète pour redéfinir son rapport à la vie, au soin, à l’environnement.

Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Port à l'Anglais Val-de-Marne Île-de-France

David Costé