MIR Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine, 9 décembre 2023, Vitry-sur-Seine.

MIR Samedi 9 décembre, 15h30 Nouveau Gare au Théâtre

Synopsis :

MIR, c’est le récit d’une spationaute, seule dans sa station spatiale, à la découverte de nouveaux mondes. C’est un voyage dans son quotidien, dans sa quête de sens et de rencontre à travers l’univers. C’est une plongée dans une existence atypique, dans un mode de vie restreint et pourtant libre de la pesanteur. La spationaute, acrobate malgré elle, va évoluer à travers de multiples aventures et découvrir comment vivre dans un espace réduit, comment s’entrainer alors qu’on ne peut à peine marcher et comment jouer dans cet habitat miniaturisé.

C’est le songe d’une spationaute à la fois perdue dans le cosmos et coincée dans l’espace infime de sa cabine. C’est l’histoire d’une rêverie, d’une évasion dans un monde infini.

Distribution :

Conception & mise en scène : Bastien Dausse

Soutien à la mise en scène : Julieta Salz

Interprète : Laurane Wüthrich

Composition musicale : Sakine

Costume : Fanny Gautreau

Direction technique & création lumière : Pierre-Yves Aplincourt

Construction : Pierre-Yves Aplincourt & Association La Molette – Sébastien Leman

Production et diffusion : Compagnie Barks – Clémence Tonfoni

Administration : Sophie Suissa

La Compagnie :

La Compagnie Barks est une compagnie de cirque contemporain créée autour de l’envie de se jouer de la gravité. Bastien Dausse crée le spectacle « Les idées grises » avec François Lemoine en 2016. Ce premier spectacle a été présenté une centaine de fois en France et à l’étranger (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Italie) et la forme courte a notamment été présentée en 2016 dans le IN du festival d’Avignon.

Bastien Dausse poursuit sa recherche en développant de nouveaux projets. Le (dés)équilibre est au cœur de son travail, il se joue de la pesanteur en associant la matière acrobatique à la scénographie, la sculpture, les sciences et d’autres rencontres de genres. À partir de cette recherche, il crée le spectacle « Moon / cabinet de curiosités lunaires » en 2022. Pensé comme une exposition acrobatique et mécanique, il imagine de multiples performances autour de machines antigravitaires, qui bousculent les lois de la physique et questionnent notre rapport au quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

cirque jeune public

© Jean Lambert