Logique des passions Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine, 18 octobre 2023, Vitry-sur-Seine.

Logique des passions 18 et 19 octobre Nouveau Gare au Théâtre

Logique des passions

performance théâtrale et installation numérique immersive

Production Le Diptyque Collectif

Coproduction : L’ECAM et le Nouveau Gare au Théâtre

Logique des passions a reçu l’aide à la création du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France et l’aide à la création du département du Val-de-Marne

Avec le soutien du Dispositif STEPS (Le Nouveau Gare au Théâtre, Anis Gras, L’Etoile du Nord et l’ECAM), Le Théâtre Paris-Villette, le Collectif 12 et le CENTQUATRE Paris

durée : 50 minutes

Logique des passions est une invitation au voyage amoureux, à venir observer un coup de foudre, une obsession, une scène de jalousie ou de rupture. À ressentir la complexité et la déraison qui nous habitent tous, lorsque nous sommes amoureux. Les spectateurs sont invités à vivre cette expérience directement sur la scène, à l’intérieur d’un dispositif immersif à 360 degrés, mêlant son et vidéo. À l’intérieur de celui-ci, les comédien.e.s nous emmènent à la découverte de ces bribes d’histoires d’amour. Mais plus le spectacle avance, et plus les comédien.ne.s. se prennent à leur propre jeu…

Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Port à l’Anglais Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lediptyquecollectif.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lediptyquecollectif@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:50:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T20:50:00+02:00

théâtre immersion

Le Diptyque Collectif