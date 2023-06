CHICAGO-Reconstitution Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine CHICAGO-Reconstitution Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine, 16 juillet 2023, Vitry-sur-Seine. CHICAGO-Reconstitution Dimanche 16 juillet, 16h00 Nouveau Gare au Théâtre Pass 2 spectacles / journée : tarif unique, 18 €

1 spectacle : tarif plein 13 € / tarif réduit* 10€ *Etudiant·es, -18 ans, Seniors, Demandeur·euses d’emploi, Intermittent·es, Bénéficiaires du RSA et Vitriot·es Dimanche 16 Juillet à 16h se jouera le spectacle CHICAGO-Reconstitution dans le cadre du Festival T.A.T! #3, dans lequel Clyde Chabot nous conte l’incroyable naissance de son enfant sur la terre américiaine. Dans une mise en scène intimiste, nous vous invitons à embarquer avec Clyde et son enfant dans ce voyage pleins d’émotions qui tisse le lien entre mère et fille. Nouveau Gare au Théâtre 13 rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Port à l’Anglais Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/event/contemporain/chicago-reconstitution »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Hervé Bellamy

