Le jeudi 14 avril 2022

de 20h00 à 23h00

Le New Morning continue d’accueillir l’avant-garde de la nouvelle scène jazz française en réunissant un double plateau inédit. Le fringant sextet de Nouveau Fou et l’électrisant quartet de Vincent Charrue redonnent des couleurs fraîches au jazz funk et à la fusion hexagonale ! = NOUVEAU FOU Un groupe FOU de jazz et de groove ! À travers des compositions exaltantes et parfois déjantées, Nouveau Fou embarque l’auditeur au coeur d’un univers qui secoue et marque les esprits : riffs acérés, mélodies envoûtantes, improvisations déroutantes et lignes de basse bien poivrées s’entremêlent dans une atmosphère compacte et saisissante ! En 2021 ils sortent FURAX, un EP plein de promesses avec des compositions résolument modernes et teintées de sonorités électro. On devine alors leurs influences telles que John Scofield, Vulfpeck ou Snarky Puppy. Devenu un sextet, le groupe travaille à présent sur la création d’un album qui promet d’être haut en couleurs et qui sera le reflet de la cohésion quasi symbiotique des six instrumentistes accompagnés d’invités talentueux (chant, percussions, section cuivre). = VINCENT CHARRUE Pianiste, Claviériste, Vincent Charrue est un musicien Soul / Fusion français résidant à Paris. Diplômé du conservatoire après dix ans de musique classique , il poursuit ses études à l’American School of Modern Music où il reçoit une formation jazz et musiques modernes. En tant que sideman, il explore blues, jazz, soul, funk et pop à travers des concerts en France et en Europe, au sein de différentes formations. Récemment vu aux côtés de China Moses, Pléthore, Rodolphe Lauretta, Achile, Amouë, c’est aujourd’hui sous son nom que Vincent nous propose son premier EP instrumental « Lemon for breakfast », un voyage soul funk aux teintes hip-hop, regroupant 4 compositions originales, disponible sur toutes les plateformes. New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact : https://www.newmorning.com/20220414-5496-nouveau-fou-vincent-charrue.html Concert;Musique

