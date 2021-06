Paris New Morning Paris Nouveau Fou New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fü, actif depuis 2016, s’associe au claviériste Eli Frot pour former un groupe encore plus fou de Jazz et de Groove, Nouveau Fou ! A l’instar de ses jeunes contemporains parisiens comme Ishkero ou Aldorande qui redonnent des couleurs fraîches au jazz funk et à la fusion, Nouveau Fou se produit régulièrement sur scène et sort à présent un nouvel EP plein de promesses. Intitulé « Furax », on y trouve des compositions résolument modernes, teintées de sonorités électro. On devine alors leurs influences telles que John Scofield, Vulfpeck ou Snarky Puppy dans un univers qui vous secoue et vous marque à souhait : riffs, mélodies envoûtantes, improvisations déroutantes et lignes de basse bien poivrées s’entremêlent pour créer une atmosphère compacte et saisissante ! Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210624-5029-nouveau-fou.html Concerts -> Jazz Musique

