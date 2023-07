Journées du Matrimoine – Le Matrimoine à Bobigny Nouveau conservatoire de musique jean-wiener Bobigny, 17 septembre 2023, Bobigny.

Projection du film « Sois belle et tais toi » (1981), réalisé par Delphine Seyrig (1932- 1990), comédienne et militante féministe.

Nouveau conservatoire de musique jean-wiener 2 place de la Libération, Bobigny, 93000 Bobigny 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 31 16 62 http://www.bobigny.fr/culture/conservatoire-jean-wiener/informations-pratiques.htm [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] Le conservatoire Jean-Wiener est composé du bâtiment dit « ancienne mairie » de 1886 et d’un nouveau bâtiment du XXIe siècle qui englobe et valorise l’architecture du XIXe siècle. Ces deux architectures relèvent de techniques de construction différentes. Dans une autre approche complémentaire, ce qui s’entend, ce qui se voit, ce qui s’apprend et se transmet, par les apprentissages artistiques dispensés au conservatoire ou au cours de concerts dans le nouvel auditorium, peut constituer un ensemble patrimonial immatériel, mais bien réel, qui est valorisé auprès du public. Le conservatoire porte le nom du compositeur Jean Wiener. À ce titre, une petite exposition composée de son fonds personnel sera présentée : affiches de spectacles, partitions, meubles, un patrimoine essentiel à l’origine de l’identité du conservatoire, de sa création à Bobigny. Au programme: – dans le hall du conservatoire, présentation du fonds Jean Wiener et de ses meubles, – des ateliers artistiques (danse, chant, musique), – des concerts d’improvisation, musique contemporaine et vidéos dans l’auditorium. M5 station Bobigny-Pablo Picasso Tramway T1 arrêt Libération Bus 114, 214, 301 arrêt Conservatoire Jean-Wiener

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

