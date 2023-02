Nouveau Cirque Zavatta – Tous au Cirque CHAPITEAU, 12 février 2023, LOURDES.

Nouveau Cirque Zavatta – Tous au Cirque CHAPITEAU. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 15:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 17.0 à 27.5 euros.

NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA A l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, Le Nouveau Cirque ZAVATTA présente son nouveau spectacle « Tous au Cirque » alliant le prestige et la renommée de l’enseigne ZAVATTA.Deux heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie.Sensations, rires et émotions sont les maîtres mots de cette édition.Ce nouveau spectacle est une alliance de tradition et de modernité à l’heure où le cirque doit faire face à un renouvellement de son image.Tous au Cirque ! ne verra pas la participation d’animaux sauvages.Pour ce nouveau spectacle, époustouflant roller, féerique acrobate, malicieux poneys, imposants dromadaires, étonnant jongleur, déconcertant Rola-Bola, clown amusant et attachant, … Informations pratiques : Tarif enfant de 2 à 12 ansGratuit pour les moins de 2 ans.Il est conseillé d’arriver 45 minutes à l’avance. Le bar et le hall sont ouverts 1H avant le début du spectacle. N° téléphone accès PMR : 07 80 36 02 81Accès personnes handicapées, toilettes snackbar.

CHAPITEAU LOURDES PARKING DE L’ESPLANADE DU PARADIS Hautes-Pyrnes

