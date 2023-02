Nouveau Cirque Zavatta Rue Ambroise Bordelongue, 22 février 2023, Pau .

Nouveau Cirque Zavatta

2023-02-22 – 2023-02-22

Pau

Pyrenees-Atlantiques

30 30 EUR En 1978, Achille Zavatta, le plus célèbre des clowns français crée son propre cirque. A partir de là, le cirque Zavatta deviendra le plus célèbre et le plus apprécié des cirques dans l’hexagone.

Faire vivre encore aujourd’hui un aussi grand nom du monde circassien est un immense privilège.

A l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, le nouveau cirque Zavatta présente son nouveau spectacle “TOUS AU CIRQUE” alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta.

2 heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie, sensations, rires et émotions sont maîtres mots de cette édition.

Ce nouveau spectacle est une alliance de tradition et de modernité à l’heure ou le cirque doit faire face à un renouvellement de son image. “TOUS AU CIRQUE” ne verra pas la participation d’animaux sauvages.

Mercredi 22 février: 15h

