Nouveau Cirque Zavatta Pau, mercredi 21 février 2024.

Nouveau Cirque Zavatta Pau Pyrénées-Atlantiques

Pour vous accueillir, le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA c’est une façade illuminée par plus de 500 led multicolores, c’est un hall d’accueil de plus de 400 m² et un chapiteau moderne de 900 places (sièges individuels), éclairé par plus de 100 projecteurs led robotisés. Il est temps de retrouver les souvenirs d’enfance, l’odeur du pop-corn, de la barbe à papa, l’odeur de la piste … Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé.

Deux heures de spectacle !

Pour vous accueillir, le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA c’est une façade illuminée par plus de 500 led multicolores, c’est un hall d’accueil de plus de 400 m² et un chapiteau moderne de 900 places (sièges individuels), éclairé par plus de 100 projecteurs led robotisés. Il est temps de retrouver les souvenirs d’enfance, l’odeur du pop-corn, de la barbe à papa, l’odeur de la piste … Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé.

Deux heures de spectacle ! EUR.

Place de Verdun

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21 17:00:00



L’événement Nouveau Cirque Zavatta Pau a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Pau