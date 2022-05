Nouveau cirque Zavatta Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Nouveau cirque Zavatta Marmande, 24 mai 2022, Marmande. Nouveau cirque Zavatta Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande

2022-05-24 – 2022-05-29 Espace Expo Avenue François Mitterrand

Marmande Lot-et-Garonne A l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, le nouveau cirque Zavatta présente son nouveau spectacle “Tous au cirque” alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta.

2 heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie, sensations, rires et émotions sont maîtres mots de cette édition.

– Mardi 24 Mai 19h30

– Mercredi 25 Mai 14h30

– Mercredi 25 Mai 17h30

– Jeudi 26 Mai 16h00

– Vendredi 27 Mai 19h30

– Samedi 28 Mai 15h00

– Samedi 28 Mai 18h00

– Dimanche 29 Mai 10h30

– Dimanche 29 Mai 15h00. A l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, le nouveau cirque Zavatta présente son nouveau spectacle “Tous au cirque” alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta. A l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, le nouveau cirque Zavatta présente son nouveau spectacle “Tous au cirque” alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta.

2 heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie, sensations, rires et émotions sont maîtres mots de cette édition.

– Mardi 24 Mai 19h30

– Mercredi 25 Mai 14h30

– Mercredi 25 Mai 17h30

– Jeudi 26 Mai 16h00

– Vendredi 27 Mai 19h30

– Samedi 28 Mai 15h00

– Samedi 28 Mai 18h00

– Dimanche 29 Mai 10h30

– Dimanche 29 Mai 15h00. Cirque Zavatta

Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Espace Expo Avenue François Mitterrand Ville Marmande lieuville Espace Expo Avenue François Mitterrand Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Nouveau cirque Zavatta Marmande 2022-05-24 was last modified: by Nouveau cirque Zavatta Marmande Marmande 24 mai 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne