2023-02-10 – 2023-02-12

Hautes-Pyrénées Le nouveau cirque Zavatta pose son chapiteau sur l’Esplanade du Paradis à Lourdes du 10 au 12 février 2023 ! Séances : > Vendredi 10 février à 18h et 20h > Samedi 11 février à 15h et 18h > Dimanche 12 février à 10h30 et 15h Achat des places aux caisses du cirque à partir de 10h, au 07 80 36 02 81, sur le site internet et sur les réseaux Ticketnet, Fnac et Francebillet. +33 7 80 36 02 81 https://www.nouveau-cirque-zavatta.com/ LOURDES Esplanade du Paradis Lourdes

