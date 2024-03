NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA CHAPITEAU ZAVATTA Moulins, vendredi 29 mars 2024.

NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA Deux heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie. Sensations, rires et émotions sont les maîtres mots de cette édition.Ce nouveau spectacle est une alliance de tradition et de modernité à l’heure où le cirque doit faire face à un renouvellement de son image. Pour ce nouveau spectacle, époustouflants rollers, féerique acrobate, malicieux poneys, imposants dromadaires, étonnant jongleur, déconcertant Rola-Bola, clown amusant et attachant, etc. Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son zénith itinérant de 1000 places pour un moment de plaisir et de joie partagé.Tous au cirque !

Tarif : 14.00 – 27.70 euros.

Début : 2024-03-29 à 19:30

Réservez votre billet ici

CHAPITEAU ZAVATTA Yzeure Espace 03000 Moulins 03