Nouveau Cirque Zavatta Bergerac, 15 mars 2022, Bergerac.

Nouveau Cirque Zavatta Rue Anatole France Parking Salle Anatole France Bergerac

2022-03-15 – 2022-03-15 Rue Anatole France Parking Salle Anatole France

Bergerac Dordogne

À l’occasion de sa nouvelle tournée 2022, le Nouveau Cirque Zavatta

présente son nouveau spectacle “Tous au Cirque” alliant le prestige et la renommée de l’enseigne Zavatta.

Deux heures de spectacle inédit pour un moment unique et féerique. Sensations, rires et émotions sont les maîtres mots de cette édition. Tous au Cirque ! Ne verra pas la participation d’animaux sauvages.

Pour ce nouveau spectacle, époustouflants Rollers, féérique acrobate,

malicieux poneys, imposants dromadaires, étonnant jongleur, déconcertant

Rola-Bola, clown amusant et attachant …

+33 6 83 42 52 70

Nouveau Cirque Zavatta

Rue Anatole France Parking Salle Anatole France Bergerac

