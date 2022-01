Nouveau Cirque • Esquive Le Grand Sud, 3 juin 2022, Lille.

Nouveau Cirque • Esquive

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Le Grand Sud

Tout en apesanteur, six acrobates bondissent et rebondissent comme des balles et s’entrecroisent avec une fluidité extraordinaire. Esquive, c’est un vertigineux ballet sur trampolines et parois obliques, un spectacle hypnotisant dans lequel les interprètes marchent sur les murs et se jettent dans le vide. Gaëtan Levêque, qui a fait depuis 25 ans du trampoline sa spécialité, transforme le plateau en un terrain de jeu réjouissant… _(Gaëtan Lévêque a été accueilli avec Bachar Mar Kalifé pour leur spectacle « Piano sur le fil » au Grand Sud en 2017)_ Mise en scène : Gaëtan Levêque Chorégraphie : Cyrille Musy Avec : Rémi Auzanneau, Hernan Elencwajg, Hugo Couturier, Tanguy Pelayo, Baptiste Petit, Aris Colangelo

15/5 €

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T19:00:00