Néerlandais niveau 1 Nouveau centre néerlandais Paris, 10 juillet 2023, Paris.

Néerlandais niveau 1 10 – 15 juillet Nouveau centre néerlandais Le cycle néerlandais niveau 1 est ouvert à toute personne sans restriction de connaissances préalables. Les cours ont lieu dans nos locaux 121 rue de Lille, 75007 Paris. Prix du cycle de 24 heures : 368€ TTC

Le cycle Néerlandais niveau 1 en semaine intensive est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Pendant toute la semaine, et ce dès le début du premier cours, vous vous entrainerez à vous exprimer en néerlandais. En fin de semaine, vous aurez appris les premières bases et le néerlandais ne sera plus une langue obscure pour vous !

Nouveau centre néerlandais 121 rue de Lille, 75007 Paris Paris 75007 Faubourg Saint-Germain Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ncnl.eu/agenda/n16jc0723/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0144749310 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T13:00:00+02:00

2023-07-15T09:00:00+02:00 – 2023-07-15T13:00:00+02:00

néerlandais apprendre le néerlandais

Photo’s Bart Koetsier