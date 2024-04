NOUVEAU BRUNCH GREEM / NOVOTEL MONTPELLIER Montpellier, dimanche 28 avril 2024.

NOUVEAU BRUNCH GREEM / NOVOTEL MONTPELLIER Montpellier Hérault

Buffet à volonté Boissons chaudes, jus de fruits, buffet gourmand (salé et sucré)

À la commande sans surcout Tartines, omelettes sur mesure, bagels … Le chef et son équipe vous réservent de belles surprises

Huitres de Bouzigues 1 verre de vin de la région offert

Programmation musicale

Dimanche 7 Avril Julie Gonnet, chanteuse

Dimanche 14 Avril Dj Matt Kosta

Dimanche 21 Avril Dj Matt Kosta 39 39 EUR.

Début : 2024-04-28 12:30:00

fin : 2024-04-28 15:30:00

125 Avenue de Palavas

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

