Nouveau : Atelier créatif pour adultes
Samadet

Samadet

Nouveau : Atelier créatif pour adultes
Médiathèque Chalosse Tursan de Samadet
Place de la faïencerie
Samadet
Landes

2023-03-21 14:00:00 – 2023-03-21 17:00:00

Place de la faïencerie Médiathèque Chalosse Tursan de Samadet

Samadet

Landes Samadet Vous aimez créer, construire, fabriquer ? Venez réaliser des objets à partir de matériaux divers et variés. Vous serez accompagnés par Françoise, grande amatrice de loisirs créatifs, qui partagera avec vous son savoir-faire. Ambiance conviviale et détente garanties !

Pour adultes sur inscription

+33 5 58 79 65 50

Place de la faïencerie Médiathèque Chalosse Tursan de Samadet Samadet

