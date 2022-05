Nouveau ! Atelier chant Centre socioculturel les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Les centres socioculturels ont le plaisir de vous présenter leur nouvel atelier dédié au chant. ———————————————————————————————– ### En solo ou en groupe, une seule passion vous anime : donner de la voix ! Cet atelier gratuit, animé par deux bénévoles, se déroulera tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h 30. (hors vacances scolaires) Pas besoin de connaître la musique pour venir, seule votre envie compte. **N’hésitez pas à vous inscrire au CSC Saint-Exupéry ou au CSC les Etoiles.**

Gratuit sur inscription

Préparez vos micros Centre socioculturel les Etoiles 7 rue Colette besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T22:30:00;2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:30:00;2022-05-19T20:30:00 2022-05-19T22:30:00;2022-05-26T20:30:00 2022-05-26T22:30:00;2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T22:30:00;2022-06-09T20:30:00 2022-06-09T22:30:00;2022-06-16T20:30:00 2022-06-16T22:30:00;2022-06-23T20:30:00 2022-06-23T22:30:00

