**NOUVEAU A BASSENS à partir du 5 Octobre 2021 !** La Section ARTS MARTIAUX ouvre une nouvelle activité : SELF DEFENSE Les mardis de 19h45 à 21h15 et les vendredis de 20h00 à 21h30 au Gymnase de Séguinaud Cours mixte à partir de 16 ans. 2 cours d’essai. Pass sanitaire obligatoire. A partir du 5 octobre, le CMOB Arts Martiaux propose une activité self defense 2 fois par semaine. Gymnase Séguinaud chemin du grand came, 33530 Bassens Bassens Gironde

