Nouveau ! 1er Festival BD en Ventoulourenc Saint-Léger-du-Ventoux

Vaucluse

2022-06-24 – 2022-06-26

2022-06-24 – 2022-06-26

Un événement autour de la bande dessinée en connexion avec la nature de la vallée du Toulourenc : 25 auteurs BD adulte, jeunesse, manga, Comics de renom international, dédicaces, libraires, expos, rencontres autour de Tintin, banquet d'Astérix, ateliers.

