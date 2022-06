NOUT Parc Floral de Paris, 21 août 2022, Paris.

Le dimanche 21 août 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris !

“Chainon manquant entre Nirvana et Sun Ra, l’alliance Delphine Joussein-Rafaëlle Rinaudo-Blanche Lafuente s’applique à pousser leurs instruments dans leurs derniers retranchements, avec l’enthousiasme du savant fou devant ses fioles. Flûte, harpe, batterie : un mélange rare que le trio met sens dessus dessous.

Dans le sillage des expériences de John Zorn aux confins du jazz et du noise, Nout imagine ses morceaux comme de véritables scénarios à rebondissements : on se croit dans Alien et on se retrouve dans Indiana Jones ; on débute les yeux fermés sur des sièges rouges et on termine en pogo sur le dancefloor.”

– Mathieu Durand

LINE UP :



Delphine Joussein – Flûte traversière

Rafaelle Rinaudo – Harpe électrique

Blanche Lafuente – Batterie

———-

✿ Rendez-vous le dimanche 21 août à 15h

✿ Concert gratuit, entrée libre

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/nout/

©Sylvain Gripoix