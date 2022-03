NOUSZIQUE : SOIRÉE FUNK Le Mans, 22 mars 2022, Le Mans.

NOUSZIQUE : SOIRÉE FUNK EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

2022-03-22 – 2022-03-22 EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans Sarthe

Feat. Aristide D’Agostino & Dame de Caro + the Super Mighty CRD DEM Groove Band

Des musiciens, une scène ouverte et un horizon de partage autour d’un verre. Un moment de pause pour débrancher l’ordi et écouter l’autre. Une possibilité de rencontre entre amis, musiciens pro et amateurs pour se voir, se parler, et laisser la musique nous rassembler et… nous secouer un peu.

Entrée libre.

Apéro, scène ouverte et concerts avec Aristide D’Agostino, Dame de Caro et the Super Mighty CRD DEM Groove Band

billetterie-eve@univ-lemans.fr

Feat. Aristide D’Agostino & Dame de Caro + the Super Mighty CRD DEM Groove Band

Des musiciens, une scène ouverte et un horizon de partage autour d’un verre. Un moment de pause pour débrancher l’ordi et écouter l’autre. Une possibilité de rencontre entre amis, musiciens pro et amateurs pour se voir, se parler, et laisser la musique nous rassembler et… nous secouer un peu.

Entrée libre.

EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-15 par