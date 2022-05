NOUSZIQUE : FUTUR FOLK Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

NOUSZIQUE : FUTUR FOLK

Apéro-concert avec Matthieu Donarier, saxophone Ramon Lopez, batterie et Santiago Quintans, guitare électrique

Et si le jazz d'aujourd'hui était la musique « folk » du futur? Et si « créer » signifiait inventer des sources et forger des nouvelles traditions? Et si l'on jouait de la musique pour évoquer des pays rêvés, utopiques? Dans cette première pour ce trio, il sera question d'imaginer ce qui pourrait donner la musique « folklorique » du futur: à partir de quelques bribes d'écriture, et tenant compte de leurs diverses influences (musique indienne, jazz moderne, musiques traditionnelles), le groupe s'attaquera à une série de rituels d'improvisation pour faire en sorte que le geste d'un instant devienne l'écho de futurs possibles.

billeterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70

Eve, Scène universitaire 18 Avenue René Laënnec Le Mans
2022-05-03

