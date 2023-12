Stage football synthétique PAUFC – Vacances de Pâques Nouste Camp Pau Catégories d’Évènement: Pau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:00:00

fin : 2024-04-19 17:00:00 A partir de 10 ans et jusqu’à 15 ans

Séances foot encadrées par les éducateurs diplômés PAU FC

Participation du staff technique professionnel et des joueurs professionnels

Spécifique gardiens

Bilan de stages de fin de semaine (évaluations techniques & physiques) Activités annexes : Soccer, Trampoline Park, Bowling, Laser Game ou autres…

CADEAU DE BIENVENU : Equipements PAU FC : Maillot, Short, Chaussettes

CADEAU SOUVENIR : Photos, Invitation pour à un match professionnel.

Nouste Camp

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

