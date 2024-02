« NOUS-VOUS-ELLES », LA MATRIMOINE FAIT LE MUR. Cinéma: Route de Lacaugne Carbonne, mercredi 6 mars 2024.

Nous Vous Elle est une manifestation socio-culturelle imaginée vous accueille le 6 et 8 mars à Carbonne, dans divers lieux, pour un après-midi et une soirée aux multiples activités.

Venez passer un après-midi et une soirée à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-08

Cinéma: Route de Lacaugne Café des Halles: 7 Rue Jean Jaurès

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie collectif.nve@gmail.com

