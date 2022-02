« Nous, Vous, Elles » Création du Théâtre d’à côté Grange de la Ferme Dupire, 8 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Aide de Nathalie Renard à la mise en scène avec Véronique Clavey, Martine Dumortier, Pascale Gosselin, Marie Guichard et Florence Herman. Son et Lumière : François Cordonnier. Avec humour, force et tendresse, avec jubilation et ténacité, cinq femmes décortiquent leurs vies, regardent autour d’elles, redressent la tête, s’interrogent sur leur place dans le monde, analysent et s’insurgent. A leur manière, elles nous ouvrent les yeux et nous livrent leurs clés pour que demain, l’égalité entre hommes et femmes soit une évidence pour toutes et tous. Parce qu’il est temps que les choses changent, parce que c’est ensemble que l’on avance le mieux ! (100 m métro Triolo)

8/5 € Abonnements Festival à tarifs dégressifs

Mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 mars de 20h30 à 21h45 à la Ferme Dupire, le Théâtre d’à Côté vous présente la pièce “Nous, vous, elles”.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



