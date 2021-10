Nous vous aimons Madame Val en Vignes, 15 octobre 2021, Val en Vignes.

Nous vous aimons Madame 2021-10-15 18:30:00 – 2021-10-15 Salle des Fête et Place de la Mairie Place de la Mairie

Val en Vignes Deux-Sèvres

Dès 18h30, découvrez dans la salle des fêtes le spectacle « Gisèle Halimi, Défendre ! », par la Cie l’ouvrage. La parole de Gisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un condensé de ses combats. Petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte pour l’évolution des droits des femmes, proche de Simone de Beauvoir … Avec une certaine vision de la justice et un engagement sans faille pour la défense des droits humains.

Dés 19h30, place de la Mairie, vernissage de l’exposition Simone Veil “Archives d’une vie”. Le 1er juillet 2018, Simone Veil et son époux entraient au Panthéon. Exposition conçue à partir de ses archives privées et publiques conservées aux Archives nationales. Exposition en extérieur visible jusqu’en décembre.

Réservation obligatoire

Découvrez le spectacle “Gisèle Halimi, défendre!”, «avocate irrespectueuse» qui appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats d’hier avec ceux d’aujourd’hui. Puis place au vernissage de l’exposition Simone Veil “Archives d’une vie”.

Dès 18h30, découvrez dans la salle des fêtes le spectacle « Gisèle Halimi, Défendre ! », par la Cie l’ouvrage. La parole de Gisèle Halimi interpelle le public dans un rapport direct : souvenirs d’enfance, interviews et plaidoiries s’entrecroisent, comme un condensé de ses combats. Petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte pour l’évolution des droits des femmes, proche de Simone de Beauvoir … Avec une certaine vision de la justice et un engagement sans faille pour la défense des droits humains.

Dés 19h30, place de la Mairie, vernissage de l’exposition Simone Veil “Archives d’une vie”. Le 1er juillet 2018, Simone Veil et son époux entraient au Panthéon. Exposition conçue à partir de ses archives privées et publiques conservées aux Archives nationales. Exposition en extérieur visible jusqu’en décembre.

Réservation obligatoire

dernière mise à jour : 2021-10-01 par