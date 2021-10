Nous voilà Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds, 27 octobre 2021, Castelnau-d'Estrétefonds.

Nous voilà

Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds, le mercredi 27 octobre à 16:00

Un bateau prend la mer. Sur le pont, on s’entasse un peu, on trouve une place, on s’organise pour la « traversée ». On ne sait pas combien de temps ça va durer, on est plein d’espoir. Mais un petit garçon s’inquiète. Pour rassurer le petit bonhomme, lui changer les idées et surtout se donner des forces et du courage, l’idée est vite trouvée. Quoi de mieux que le plancher du bateau pour se raconter des histoires, se chanter des chansons ? Un petit cabaret de fortune va naitre sur les flots. Le temps passera alors bien plus vite. Une journée, une nuit, et au lever du soleil, tandis que les moins fatigués en racontent une dernière, on aperçoit déjà, au loin, un rivage. « Terre ! Nous voilà ! Accueillez-nous ! » Public enfant

Entrée libre selon les restrictions sanitaires

Un spectacle de chansons et de marionnettes

Médiathèque Rémy Peyranne de Castelnau d’Estrétefonds 4 Grande Rue, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne



