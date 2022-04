Nous tous Utopia Borderouge, 11 mai 2022, Toulouse.

Nous tous

Utopia Borderouge, le mercredi 11 mai à 20:00

### Film de Pierre Pirard Le 8 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution proclamant le 16 mai comme la Journée internationale du vivre-ensemble en paix (JIVEP), signée par 193 pays. Cette journée est un moyen de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Ces messages et ces valeurs sont repris dans le film «Nous Tous ». Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de « l’autre », nous montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail… et ce malgré les difficultés et tensions existantes ? Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi-identitaire et néanmoins harmonieux de demain ? Et si, nous y prenions tous part ? ### Infos pratiques : * Mercredi 11 mai à 20h au cinéma utopia de borderouge, suivi d’un débat avec le réalisateur * Film à voir gratuitement du 14 au 22 mai sur youtube

Tarif : 4,50€

Culture

Utopia Borderouge 59 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T20:00:00 2022-05-11T21:59:00