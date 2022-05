“Nous Tous” : Projection et Débat

"Nous Tous" : Projection et Débat, 17 mai 2022

2022-05-17 18:00:00 – 2022-05-17 20:00:00 Le 16 mai 2022 se tiendra la 5e édition de la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix. Pour cette journée internationale, l’association des Scouts Musulmans de France vous propose de visionner le documentaire « Nous Tous » de Pierre Pirard, puis de signer la Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix. “Nous Tous” plonge le spectateur dans ces nouvelles réalités où ces femmes et ces hommes réinventent l’éducation, les relations sociales, la culture et le travail dans le but de créer une communauté soudée, vivant en paix par-delà leurs différences culturelles et religieuses. Un échange sera proposé à l’issue du film.

A partir de 12 ans.

