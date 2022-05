Nous sommes vivants Mathieu Mathieu Catégories d’évènement: 14920

Nous sommes vivants Mathieu, 11 juin 2022

2022-06-11 17:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 Rue des écoles Médiathèque de Mathieu

Mathieu 14920 Mathieu 5 écrivains ukrainiens partagent fictions et réalités de la guerre en 2022.

5 écrivains ukrainiens partagent fictions et réalités de la guerre en 2022.

Patrice Lajoye est le directeur de la maison d'éditions Lingva qui se trouve à Lisieux et qui publie ce recueil. Il présentera ce livre à la médiathèque de Mathieu.

Patrice Lajoye est le directeur de la maison d’éditions Lingva qui se trouve à Lisieux et qui publie ce recueil. Il présentera ce livre à la médiathèque de Mathieu. Rue des écoles Médiathèque de Mathieu Mathieu

