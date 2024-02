Nous sommes un poème Saint-Valery-sur-Somme, dimanche 24 mars 2024.

Dans ce récital poétique, Stanislas Roquette, accompagné à la guitare et au violon par Gilles Geenen, partage avec nous ses poèmes de prédilection. La poésie sauvera le monde ce titre choisi par Jean-Pierre Siméon pour son manifeste paru en 2015 a servi de déclencheur au nouveau projet de Sta­nislas Roquette. Le metteur en scène s’est demandé s’il n’y avait pas dans cette affirmation une certaine forme d’indécence, alors que conflits, urgence climatique et néolibéralisme exacerbé détruisent nos sociétés. Pourtant, c’est cette indécence essentielle qui a modifié son regard sur le monde et qui, en un sens, sauve sa vie. Aussi invite-t-il le public à partager poèmes classiques (Hugo, Rimbaud, Aragon…) et plus contemporains (Andrée Chédid, Henri Pichette, Philippe Jaccottet…), pour ten­ter, sinon de changer le monde, du moins de questionner l’étonnante puissance de la poésie, alliée aux cordes ensorcelantes du musicien Gilles Geenen.

​Spectacle programmé avec la Comédie de Picardie, dans le cadre de sa décentralisation.

Et en partenariat avec le Salon du Poème de la ville de Saint Valery sur Somme.

Récital poétique Cie Artepo (compagnie invitée)14 .

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24

62 Rue Saint Pierre

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

