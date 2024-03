Nous sommes possible(s) Méru, mardi 2 avril 2024.

Nous sommes possible(s) Méru Oise

Un face à face intime où la magie préserve toute sa finesse.

Nous sommes possible(s) est un recueil de poèmes sans mots. Ce sont de courtes performances poétiques dans lesquelles Kurt Demey, artiste de l’illusion et Maud Vanhauwaert, poétesse, nous livrent leur recueil de poèmes pour quatre matières. Fer, verre, farine, dé deviennent les supports hasardeux de nos équilibres fragiles et impossibles. La magie transforme la poésie en un acte surréaliste et revendique que tout est encore possible. Pourtant, elle n’est pas là pour impressionner, ni produire des effets spectaculaires, elle se contente de lever le voile sur l’hypothétique pour une expérience scénique collective, singulière et magnétique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:00:00

fin : 2024-04-02 21:30:00

32 rue du 11 Novembre

Méru 60110 Oise Hauts-de-France billetterie@ville-meru.fr

